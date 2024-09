L'effetto Fujiwhara si verifica, come riporta il sito “3B Meteo” quando due cicloni tropicali “si avvicinano e iniziano a ruotare l'uno attorno all'altro, come dei pianeti in orbita”. Si sviluppa quando “i centri di bassa pressione dei due sistemi entrano in prossimità, e in base alla loro forza e distanza, possono fondersi in un unico sistema ciclonico o continuare a influenzarsi reciprocamente”. Questo comporta che il “sistema più debole di solito si indebolisce sostanzialmente o si dissipa come risultato dell'interazione”.