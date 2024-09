Prosegue la visita di Stato del presidente della Repubblica che ieri, da Berlino, ha lanciato un monito contro l’avanzata delle destre più estreme e in generale dei partiti populisti: "Dall'ultradestra risposte facili ma ingannevoli". Domani, insieme al suo omologo tedesco, Mattarella farà rientro in Italia: entrambi andranno a Marzabotto per una commemorazione comune dell'eccidio del 1944

Terzo giorno in Germania per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato in un viaggio di Stato che lo ha già visto incontrare il suo omologo tedesco Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz e che oggi lo porta a Bonn e Colonia. Ieri non sono mancate dichiarazioni che suonano come moniti contro l’avanzata delle destre più estreme e in generale dei partiti populisti. "Il mondo sta cambiando molto. Tutto questo disorienta la pubblica opinione e qualcuno propone una risposta facile ma ingannevole: ‘Vi faremo tornare all'epoca d'oro di sessant'anni fa'. Ma il mondo non torna indietro perché una risposta seria è affrontare i problemi in maniera costruttiva per governarli positivamente", ha detto il capo dello Stato a Berlino.