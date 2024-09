Il presidente della Repubblica è in Germania per una visita di Stato di tre giorni. Giovedì sera, insieme alla figlia Laura, ha partecipato a una cena offerta dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke. Oggi i colloqui politici ufficiali. Sabato le visite a Bonn e a Colonia. Domenica Mattarella e Steinmeier voleranno insieme a Bologna e poi si sposteranno a Marzabotto per una commemorazione comune dell'eccidio ascolta articolo

Secondo giorno della visita di Stato di Sergio Mattarella in Germania. Il presidente della Repubblica è arrivato a Berlino ieri e oggi incontra il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz.

Il programma di oggi Mattarella è in Germania per una visita di Stato di tre giorni. Il presidente italiano è arrivato a Berlino giovedì, accompagnato dalla figlia Laura. Giovedì sera ha partecipato a una cena offerta dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke. Accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi ha in programma i colloqui politici ufficiali. Stamattina c’è quello con il presidente Steinmeier, con alla fine una conferenza stampa congiunta. Subito dopo Mattarella vede il presidente del Bundestag Barbel Bas, il borgomastro di Berlino Kai Wegner e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In serata c’è il pranzo di Stato a palazzo Bellevue. vedi anche La Spd vince in Brandeburgo: merito del "voto utile" contro la destra?

La visita di Mattarella in Germania Sabato 28 settembre, Steinmeier e Mattarella si spostano a Bonn, per concludere al Campus delle Nazioni Unite il seminario “La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l'Unfccc e per la lotta al cambiamento climatico”. Nel pomeriggio Mattarella sarà a Colonia, per una visita al duomo e per una cena conclusiva nel Giardino botanico, sempre accompagnato da Steinmeier. Domenica 29 settembre, Mattarella e Steinmeier voleranno insieme da Colonia a Bologna e poi si sposteranno a Marzabotto per una commemorazione comune dell'eccidio: tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 ci furono diverse stragi compiute dalle truppe del nazismo in Italia. Un gesto fortemente simbolico, quello del presidente Steinmeier, di riconciliazione e di memoria. vedi anche Marzabotto, sindaco denuncia taglio ai fondi per il Sacrario vittime

I temi La visita di Mattarella a Berlino è stata preceduta da una telefonata tra Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz sul tema dei migranti, diventato centrale nel dibattito politico europeo. Palazzo Chigi, in una nota, ha poi sottolineato il dialogo esistente tra Roma e Berlino sull'emergenza migranti. “Il Cancelliere Scholz – si legge nel comunicato – ha illustrato alla premier le ragioni alla base della recente decisione tedesca di reintrodurre i controlli di frontiera con gli Stati membri confinanti e le ulteriori iniziative introdotte dalla Germania per contrastare gli arrivi irregolari. È stato concordato di mantenere uno stretto raccordo sul tema anche in vista dei prossimi Consigli Europei". Oltre al tema migranti, la visita di Mattarella avrà al centro anche altri temi: da quelli economici, con il gigante europeo fermo a crescita zero, al futuro dell'Unione europea con la formazione del "nuovo esecutivo Ursula", alla guerra in Ucraina e al ruolo di Berlino nel traino dell'industria europea. Non mancherà anche un'analisi del vento di destra che soffia in Germania, dove gli estremisti di Afd continuano a crescere interpretando il disagio di buona parte dei cittadini. vedi anche Migranti, colloquio Meloni-Scholz: "Stretto raccordo Italia-Germania"