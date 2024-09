L'esperto: "Rischi che possa esplodere sono bassi"

Secondo Andrea Sella, professore di chimica all'University College di Londra, il carico non presenta rischi elevati, a meno che non scoppi un incendio a bordo. "Sebbene comprenda la cautela delle autorità di Tromso, sospetto che le possibilità di un disastro simile a quello di Beirut siano relativamente modeste", ha affermato. Il 25 settembre la nave ha gettato l'ancora a circa 25 chilometri a nord-est di Margate, nel Kent, vicino allo stretto di Dover, una delle vie d'acqua piu' trafficate del mondo. La Maritime and Coastguard Agency (MCA) ha affermato che la nave è "attualmente ancorata in sicurezza al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, in attesa delle condizioni appropriate per rifornirsi di carburante in mare prima di attraversare la Manica". Il rifornimento di carburante in mare è una pratica comune e avverrà nel rispetto delle procedure di sicurezza e in condizioni meteorologiche favorevoli, ha affermato l'MCA. La sua destinazione attuale è Marsaxlokk, a Malta. Ma le autorità maltesi hanno dichiarato ai media locali che la nave potrà entrare nel Paese solo se prima avrà sbarcato il carico.