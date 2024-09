Dopo i Giochi di Parigi che l'hanno resa famosa per le sue abilità, il suo stile inconfondibile e la fredda concentrazione nel prendere la mira, ora arriva un'altra occasione per l'atleta sudcoreana: interpretare una killer in una mini-serie

La tiratrice sudcoreana Kim Yeji, celebre per la sua straordinaria abilità e il suo atteggiamento distaccato che hanno catturato l'attenzione del web e del mondo intero durante le Olimpiadi di Parigi , ha ottenuto il suo primo ruolo da attrice: quello di un'assassina. A luglio la trentaduenne ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri femminile. Il suo imperturbabile autocontrollo, abbinato agli iconici occhiali da tiro con montatura metallica e al cappellino da baseball, l'hanno resa una vera e propria star sui social. Mentre i video delle sue performance sono diventati virali, Kim ha catturato anche l'attenzione di Elon Musk, che - in maniera quasi profetica - su X ha scritto: "Dovrebbe essere protagonista di un film d'azione. Non ha nemmeno bisogno di recitare!".

La mini-serie

Kim Yeji interpreterà una spietata assassina in "Crush", una serie di cortometraggi del progetto cinematografico internazionale "Asia". Accanto a lei ci sarà l'attrice e influencer indiana Anushka Sen. Dopo aver conquistato l'argento olimpico, una clip di Kim ripresa durante la Coppa del Mondo di Baku a maggio è diventata virale, ispirando fan art, meme e numerose versioni della clip in stile K-pop. In agosto Kim ha firmato un contratto con un'agenzia di talenti sudcoreana per gestire i suoi progetti al di fuori del mondo dello sport e da allora è apparsa anche in un servizio fotografico per la rivista Louis Vuitton.