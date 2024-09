Il Secret Service sta indagando sul post di Elon Musk su X, poi rimosso, che si chiedeva, dopo il nuovo attentato (sventato) a Donald Trump in Florida, perché "nessuno sta cercando di assassinare Biden o Harris". Lo rivela Bloomberg. Minacciare il presidente o il vicepresidente Usa è un reato che può comportare una multa o fino a cinque anni di prigione. Secondo Nate Herring, portavoce del Secret Service, "come prassi, non commentiamo tali questioni ma possiamo dire che indaghiamo su tutte le minacce relative ai nostri protetti".