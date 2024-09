"La mia determinazione è solo più forte dopo un altro attentato alla mia via. Il 5 novembre renderemo l'America ancora grande". Lo ha detto Donald Trump, in una email inviata dalla sua campagna, dopo che ieri un uomo ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco a Palm Beach, in Florida, vicino al golf club in cui stava giocando il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Il secondo tentato assassinio di Donald Trump in due mesi. "Sto bene, non mi arrenderò mai", ha rassicurato l'ex presidente a stretto giro.

Le reazioni, da Harris a Musk



"Sono stata informata dei colpi di arma da fuoco vicino a Donald Trump e sono lieta che stia bene", ha commentato l'accaduto la sua avversaria politica, Kamala Harris, ricordando che "la violenza non ha posto in America". Harris e Joe Biden, dopo essere stati informati della sparatoria si sono detti entrambi "sollevati" dal fatto che si trovasse al sicuro. Mentre il suo vice, JD Vance, ha fatto sapere che Trump "è al sicuro e di buon umore". "Ho parlato con il presidente Trump. È una delle persone più forti che io conosca. È di buon umore, ed è più determinato che mai a salvare il Paese", ha evidenzato anche il senatore repubblicano alleato di Trump, Lindsey Graham. E poi il commento del ceo di X Elon Musk, sostenitore del candidato repubblicano alla Casa Bianca, che in un post ha scritto: ''Nessuno sta cercando di assassinare Biden/Kamala''.