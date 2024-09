La campagna elettorale del tycoon ha fatto sapere che l'ex presidente Usa è “al sicuro dopo gli spari nelle sue vicinanze”. Il candidato alla Casa Bianca stava giocando a golf al Trump International Golf Club di West Palm Beach. Secondo il New York Post, gli spari sono avvenuti fuori dall’area e Trump non è mai stato in pericolo: due persone, scrive, si sono scambiate colpi di armi da fuoco e si miravano a vicenda, non avevano come bersaglio l'ex presidente. Indaga il Secrete Service. Fermata "persona di interesse"

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in Florida, a Palm Beach, vicino al golf club in cui stava giocando Donald Trump. La campagna elettorale dell’ex presidente Usa ha fatto sapere che il tycoon è “al sicuro dopo gli spari nelle sue vicinanze”. Secondo il New York Post, gli spari sono avvenuti fuori dal golf club e il tycoon non è mai stato in pericolo: due persone, scrive, si sono scambiate colpi di armi da fuoco e si miravano a vicenda, non avevano come bersaglio l'ex presidente. Indaga il Secrete Service. Secondo il New York Times, che cita la portavoce dell'ufficio dello sceriffo di Palm Beach Teri Barbera, è stata fermata una "persona di interesse". La Cnn ha aggiunto che le autorità hanno rinvenuto nell'area del golf club uno zaino, un'arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro. Intanto, Joe Biden e Kamala Harris sono stati informati della sparatoria e, ha fatto sapere la Casa Bianca, si sono detti "sollevati" dal fatto che Trump sia al sicuro.