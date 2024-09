Il Pontefice, durante il volo Singapore-Roma, ha risposto così a una giornalista che chiedeva che consiglio può dare a un elettore cattolico in vista delle elezioni di novembre. "Ambedue le cose sono chiare: mandare via i migranti è una cattiveria, mandare via un bambino dal seno della mamma è un assassinio, perché c'è la vita", ha detto con un riferimento all'interruzione di gravidanza

I candidati presidenziali Usa, Donald Trump e Kamala Harris "sono ambedue contro la vita". Così Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Singapore, a chi gli chiedeva quale consiglio dare a un elettore cattolico che si trova a dover scegliere tra un candidato che vorrebbe deportare 11 milioni di migranti e un'altra favorevole all'interruzione della gravidanza."Non si può decidere. Io non sono statunitense, non andrò a votare lì ma sia chiaro: ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini", ha rimarcato il Pontefice. "Di queste cose dobbiamo parlare chiaro, ambedue le cose sono chiare: mandare via i migranti è una cattiveria, mandare via un bambino dal seno della mamma è un assassinio, perché c'è la vita".

La Chiesa non permette l'aborto

"Nella morale politica in genere si dice che non votare è brutto, si deve votare e si deve scegliere tra il male minore. E qual è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so... Ognuno pensi con la propria coscienza", ha aggiunto il Papa sulla questione. "La migrazione - ha proseguito – è un diritto che già nelle Sacre Scritture e nell'Antico Testamento c'era", e Francesco ha citato le tre persone che il popolo di Israele deve custodire (l'orfano, la vedova e lo straniero). Il Papa ha anche ricordato quando, celebrò la messa a Ciudad Juarez, in Messico, al confine con gli Stati Uniti. L'aborto, ha invece ribadito, "è uccidere un essere umano! Piace o no la parola, è uccidere! La Chiesa non permette l'aborto perché è un assassinio", ha ripetuto aggiungendo che "la scienza dice che fin dal mese del concepimento ci sono tutti gli organi di un essere umano. Tutti".