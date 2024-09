Mondo

Il primo dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump si è svolto a Philadelphia, in uno degli Stati più importanti per queste elezioni. Al centro i temi aborto e immigrazione, che hanno scaldato la conversazione, anche quando Trump ha parlato di immigrati “mangia animali” in Ohio. A dibattito finito la sorpresa: sui social è arrivato l’endorsement di Taylor Swift al ticker Harris-Walz. A cura di Valentina Clemente

Il primo (e forse unico) dibattito Harris-Trump - Due visioni diverse, ma anche due toni, due stili, due modi di occupare il palco diversi. Il primo e forse unico duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump ha messo a confronto due mondi opposti, in un'ora e mezzo di scontro, che non è mai degradato, nonostante un paio di momenti in cui il tycoon ha perso il controllo

Il dibattito e l’aborto – L’ex presidente ha rilanciato l’accusa ai Democratici di aver autorizzato in Virginia di “uccidere il bambino dopo la nascita, come un’esecuzione”, provocando la reazione di uno dei due moderatori, la giornalista Linsey Davis, che ha ricordato come non sia permesso in nessuno Stato d’America. Poi Trump ha rilanciato la storia che in Ohio gli immigrati clandestini rubano cani e gatti per mangiarseli, frase che ha provocato sorpresa e una risata da parte di Kamala Harris