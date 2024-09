Missione compiuta per Polaris Dawn, la navetta è rientrata

Missione compiuta per Polaris Dawn. La navetta Crew Dragon è ammarata nel Golfo del Messico, al largo delle coste della Florida. Si concludono così cinque giorni da record per i privati nello spazio, nei quali la navetta si è spinta alla quota più elevata mai raggiunta da un veicolo spaziale ed è stata eseguita la prima passeggiata spaziale di astronauti non professionisti. Al comando del miliardario Jared Isaacman, hanno partecipato alla missione il pilota Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, entrambe di SpaceX. Negli ultimi giorni l'equipaggio ha anche compiuto 36 studi ed esperimenti di 31 istituzioni associate, concepiti per migliorare la salute umana sulla Terra, e testato le comunicazioni basate sul laser Starlink nello spazio.

Le missioni

L'equipaggio si è addestrato per oltre due anni per la missione che si è conclusa oggi. Per Isaacman è stata la seconda volta in una missione orbitale di SpaceX, dopo quella del 2021. Il miliardario americano ritiene essenziali gli investimenti privati per accelerare lo sviluppo tecnologico necessario a raggiungere l'obiettivo condiviso con SpaceX: rendere l’umanità una specie multiplanetaria. Polaris Dawn ha inaugurato il programma Polaris, annunciato due anni e mezzo fa, che prevede in tutto tre missioni. Dopo una seconda simile a quella che è terminata stamattina, la terza missione consisterà nel primo volo con equipaggio del mega-razo Starship di SpaceX, in corso di sviluppo, destinato a viaggi spaziali diretti sulla Luna e su Marte.