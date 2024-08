Spazio, SpaceX rinvia lancio Polaris Dawn per una perdita di elio

Il decollo era previsto per questa mattina dal Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti, ma è stato posticipato a domani. Si tratta della prima missione con equipaggio civile e il cui programma prevede la prima passeggiata spaziale privata a scopo commerciale

SpaceX ha dovuto rinviare il lancio della missione Polaris Dawn a causa di una perdita di elio. Il decollo era previsto per questa mattina dal Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti, ma è stato posticipato a domani. Se dovesse essere necessario, spiega l'azienda di Elon Musk, sarebbero disponibili anche degli slot giovedì. In queste ore le squadre stanno analizzando una perdita di elio che, a quanto si legge dalle comunicazioni ufficiali, non dovrebbe compromettere la riuscita dell'operazione. Polaris Dawn è la prima missione con equipaggio civile e il cui programma prevede la prima passeggiata spaziale privata a scopo commerciale.

Cinque giorni nello spazio

Polaris Dawn è la prima delle tre missioni che il miliardario Jared Isaacman ha acquistato da SpaceX nel 2022 per il suo programma Polaris, a una cifra non resa nota al pubblico. L'equipaggio di Polaris Dawn, che dovrebbe trascorrere cinque giorni nello spazio, comprende l'ex pilota dell'aeronautica statunitense Scott Poteet e gli ingegneri di SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon, che ricopriranno rispettivamente il ruolo di specialista di volo e di ufficiale medico.