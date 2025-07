Incendio a Marsiglia, fiamme vicino ai binari, stop ai treni

Preoccupa anche inquinamento atmosferico

In un messaggio di allerta diffuso alle 16 dal prefetto della regione su tutti i cellulari, si legge: "Incendi in foresta a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte". Secondo quanto riferito dal quotidiano locale La Provence, una casa di riposo nei quartieri vicino alle fiamme a Pennes-Mirabeau, è in corso di evacuazione. Preoccupazione anche per l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria.