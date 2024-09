Il Papa a Singapore, ultima tappa del viaggio tra Asia e Oceania

Le insidie dell'intelligenza artificiale

Nel suo discorso pronunciato nella Città Stato, Francesco ha parlato di molte luci e qualche ombra. Bergoglio ha lodato le iniziative messe in atto per sostenere i più deboli e ha chiesto particolare attenzione per poveri e anziani e per tutelare la dignità dei lavoratori migranti, chiedendo di “coltivare relazioni umane reali e concrete”. L'appello del Papa è in relazione ai rischi correalati alle “sofisticate tecnologie dell’era digitale e i rapidi sviluppi nell’uso dell’intelligenza artificiale”, perché “queste tecnologie si possono valorizzare proprio per avvicinarsi gli uni agli altri, promuovendo comprensione e solidarietà, e non per isolarsi pericolosamente in una realtà fittizia e impalpabile”.