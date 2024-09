Georgia, arrestato il padre del 14enne autore della strage a scuola

Svolta nelle indagini relative alla recente strage avvenuta in una scuola della Georgia, negli Stati Uniti. Il 14enne autore della sparatoria nella Apalachee High School, Colt Gray, è stato accusato di quattro omicidi e verrà processato da adulto. Ma in carcere potrebbe finire anche suo padre, Colin Gray, 54 anni, accusato degli omicidi colposi delle stesse quattro persone in quanto sarebbe stato proprio lui a regalare al figlio il fucile Ar 15 utilizzato per la strage. Oltre a ciò, il padre del sospettato è stato accusato di due capi di omicidio di secondo grado e otto capi di imputazione di crudeltà sui minori, motivati dal fatto di "aver permesso consapevolmente al figlio Colt di avere un'arma", così come riferito dal direttore dell'Ufficio delle investigazioni della Georgia, Chris Hosey.

Le parole di Joe Biden

Le vittime nella sparatoria al centro di Apalachee, avvenuta mercoledì, sono state identificate come due studenti, Christian Angulo e Mason Schermerhorn, 14 anni, e due insegnanti di matematica, Christina Irimie, 53 anni, e Richard Aspinwall, 39 anni. I feriti sono stati nove in tutto di cui ancora sette sono ricoverati ma non in condizioni critiche. La comunità della Gerogia al centro della strage "ha il cuore spezzato perché' un giovane ha portato una pistola in una scuola, ha commesso un atto malvagio, ha ucciso persone e ferito molte altre, non solo fisicamente ma mentalmente", ha riferito lo sceriffo della contea di Barrow, Jud Smith. Sulla vicenda e sulle responsabilità dei genitori nelle sparatorie di massa, specie quelle condotte da minorenni, si è espresso anche Joe Biden. "Come puoi avere un fucile d'assalto, un'arma in una casa, non chiusa a chiave e sapere che tuo figlio sa dove si trova?" aveva chiesto il presidente americano ancora prima dell’arresto di Colin Gray. "Bisogna ritenere i genitori responsabili se lasciano che i loro figli abbiano accesso a queste armi", aveva aggiunto. "Come Paese non possiamo continuare ad accettare la carneficina della violenza armata: dobbiamo fare di più".

