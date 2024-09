Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in seguito ad una sparatoria in un liceo di Winder, in Georgia. Lo riporta la Cnn. La Apalachee High School è circondata da una massiccia presenza della polizia e almeno uno dei feriti è stato portato via in eliambulanza. Gli studenti sarebbero stati autorizzati a lasciare la zona e un sospettato è stato preso in custodia.