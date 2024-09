La multinazionale iberica entra ufficialmente nella compagine azionaria della società finlandese, nata da uno spinoff dell'Università di Helsinki grazie alla visione e al sostegno finanziario, tecnologico e strategico di un pool di investitori italiani. L’accordo garantirà anche un’accelerazione nel processo di internazionalizzazione di Teraloop attraverso la distribuzione in esclusiva della tecnologia dell'azienda in paesi come Spagna, Australia e Messico ascolta articolo

La multinazionale spagnola Arteche è ufficialmente partner per lo sviluppo e l'internazionalizzazione della società Teraloop, nata da uno spinoff dell'Università di Helsinki grazie alla visione e al sostegno finanziario, tecnologico e strategico di un pool di investitori italiani. Il gruppo iberico entra quindi nella compagine azionaria dell'azienda finlandese sottoscrivendo un aumento del capitale a loro riservato. L’accordo garantirà anche un’accelerazione nel processo di internazionalizzazione di Teraloop attraverso la distribuzione in esclusiva della tecnologia Teraloop in paesi come Spagna, Australia e Messico.

Il gruppo Arteche Importante realtà quotata alla borsa spagnola operativa nel settore del controllo, misurazione e distribuzione di energia elettrica presente in quattro continenti, il Gruppo Arteche è anche leader mondiale nel mercato dei trasformatori e dei relè ausiliari. Grazie all'accordo, la multinazionale spagnola va ora ad affiancarsi ai soci di maggioranza italiani, Krill Energy e Kinextra, e ai giapponesi di Yaskawa, leader mondiale nel settore dei magneti industriali, accrescendo ulteriormente la vocazione internazionale e all’innovazione di Teraloop in un settore strategico come quello energetico. L'azienda Teraloop Fondata nel 2014, Teraloop è un'azienda innovativa dedicata allo sviluppo di soluzioni avanzate per accumulo e gestione della potenza di energia. La società finlandese ha sviluppato una tecnologia esclusiva in grado di rivoluzionare lo stoccaggio e la distribuzione dell’energia elettrica attraverso sistemi cinetici rotazionali (“Flywheel Energy Storage”) le cui peculiarità, come l’essere basati su anelli cavi di carbonio che girano a levitazione nel vuoto grazie all’utilizzo di magneti, permettono di sviluppare energia a livelli mai raggiunti prima. Il rotore gira infatti ad una velocità lineare che è due volte quella del suono, arrivando as accumulare fino a 1 megawatt di potenza in un metro quadro di spazio con sistemi modulari scalabili a partire dai 50 kilowatt. I sistemi sviluppati da Teraloop possono immagazzinare oltre 5 volte più energia per unità di massa rispetto a un rotore solido, mentre l'avanzato sistema di stabilizzazione elettromagnetica garantisce un attrito pari a zero, permettendo un illimitato numero di cicli giornalieri e una durata di 25 anni senza decadimento delle prestazioni. Ottimo partner da accoppiare a tutti i sistemi di storage che soffrono nella risposta a importanti fluttuazioni della frequenza di rete. vedi anche L'energia costa sempre meno, ma le aziende italiane pagano di più

L'attenzione alla sostenibilità Teraloop ha anche implementato l’utilizzo di materiali compositi funzionali riciclati e riciclabili, allo scopo di migliorare la sostenibilità e le prestazioni dei suoi sistemi. Efficienza e sostenibilità certificati dall'ottenimento di riconoscimenti di importanti programmi dell’Unione Europea: come IANOS (IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands) e HORIZON 2020. Mentre il primo ha lo scopo di decarbonizzare i sistemi energetici delle isole incorporando fonti di energia rinnovabili e tecnologie di stoccaggio innovative (con un impianto da 250 kW installato sull’Isola di Terceira, nelle Azzorre), il secondo prevede un progetto ad alto impatto ambientale, sostenibile e scalabile che utilizza la tecnologia del volano di ultimissima generazione per un'efficace integrazione delle energie rinnovabili per il miglioramento della qualità della rete a protezione di aziende con processi critici. Teraloop ha inoltre ricevuto il prestigioso Oscar of Energy Technology per la migliore tecnologia dell’anno nell’ambito degli Energy and Innovation Awards 2024. I sistemi di Teraloop Il sistema di accumulo e stoccaggio di Teraloop garantisce la gestione ottimale della continuità in termini quantitativi e qualitativi della potenza elettrica evitando interruzioni della produzione operando (con infiniti cicli di utilizzo) in modo molto più rapido e efficiente rispetto a altri sistemi ausiliari con il beneficio di ridurre sensibilmente il costo energetico grazie alla stabilizzazione del carico energetico dell’impianto. leggi anche Bonus transizione 5.0: dall’energia alla formazione, tutte le regole

L'accordo Arteche-Teraloop La scelta del Gruppo Arteche conferma il potenziale strategico della tecnologia Teraloop capace di rivoluzionare l’intero settore assicurando sostenibilità, innovazione attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e materiali all’avanguardia e autonomia rispetto ai paesi detentori del semimonopolio sulla tecnologia degli accumulatori basati sul litio (più del 94% dei componenti del sistema Teraloop sono prodotti in Europa e non contengono materiali “rari”). “L’ingresso di Arteche Group rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Teraloop”, afferma Antonio Capristo, Ceo di Teraloop. “La collaborazione con un player globale come Arteche, con 77 anni di presenza nel settore elettrico, ci permetterà di portare la nostra soluzione in un settore strategico come quello energetico proponendo sul mercato internazionale una tecnologia utilizzabile in tutti i Paesi e ci permette di investire ancora più in ricerca e innovazione”, ha aggiunto Capristo.