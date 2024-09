Elon Musk pubblica foto di Kamala Harris comunista generata dall'AI

Elon Musk ha pubblicato ieri sul suo account X, seguito da più di 195 milioni di persone, una foto generata dall’intelligenza artificiale in cui la candidata democratica Kamala Harris indossa una divisa comunista. “Kamala - ha scritto a corredo dell’immagine - promette di essere una dittatrice comunista fin dal primo giorno. Puoi credere che indossi quel vestito?”. Il post, in risposta a uno pubblicato dalla campagna della vicepresidente in cui appare Donald Trump e la scritta “promette di essere un dittatore dal primo giorno” e il messaggio “Non glielo consentiremo”, ha generato migliaia di interazioni con reazioni positive e negative.

Foto in violanzione delle regole di X

Molti follower di Musk lo hanno criticato per aver lanciato una notizia falsa, che risulta tra l’altro in violazione del codice di condotta stabilito dalla piattaforma social, che vieta di “condividere immagini artificiali e manipolate che possono indurre in confusione le persone”. Secondo il regolamento interno, X promette di aggiungere un’avvertenza sui contenuti manipolati. Il post di Musk non ne ha. Il miliardario si è schierato apertamente a sostegno di Trump e da giorni posta messaggi per spingere i follower a votare per il tycoon. Lo stesso ex presidente ha pubblicato di recente un’immagine generata dall’intelligenza artificiale in cui Harris parla davanti alla platea della convention Democratica su cui campeggia una grande bandiera comunista rossa con falce e martello.