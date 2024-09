Starlink non sospenderà l'accesso a X in Brasile

Oltre 200mila utenti in Brasile

Starlink è un provider Internet via satellite e conta più di 200mila utenti in Brasile. Sia X che Starlink appartengono al miliardario sudafricano Elon Musk, che è l'obiettivo delle indagini di Moraes. Da aprile, Musk non rispetta le decisioni della magistratura brasiliana che gli hanno imposto di bloccare profili (per lo più appartenenti a simpatizzanti dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro) perché conterrebbero disinformazione e attacchi alle istituzioni democratiche. La scorsa settimana Moraes ha ordinato il blocco di X sul territorio del Brasile dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale nel Paese.