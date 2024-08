Spaghetti alla carbonara in lattina, Heinz lancia piatto pronto in Uk

La nuova proposta di Heinz dedicata alla Gen Z



Sull'etichetta, rosa su sfondo giallo, si legge "Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta" (pasta in salsa cremosa con pancetta). Come riporta il Daily Mail, l’obiettivo dell’azienda è quello di offrire alla Generazione Z un piatto di pasta già pronto, venduto a 2 sterline (meno di 2,50 euro). Il piatto sarebbe pensato soprattutto per i giovani che non vogliono o, come emergerebbe da un sondaggio, non sono capaci di cucinare e, per questo, preferirebbero pasti pronti e rapidi, da mettere giusto nel microonde a scaldare. L'azienda americana propone già nel Regno Unito una gamma di "piatti" in lattina, tra cui i "beef ravioli," gli "spaghetti alla bolognese", gli "hoops" (anellini al pomodoro), e i celebri "mac&cheese" (pasta al formaggio).



Le critiche



Come detto, l’idea di una carbonara in lattina non è stata accolta con entusiasmo in Italia. Tra i critici più accesi c’è il cuoco Gianfranco Vissani.

“Li manderei a quel Paese. Con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare. Provano a fare innovazioni fini a se stesse. Non c'è niente che rappresenti l'Italia oltre il nome”, ha dichiarato all’Adnkronos. Anche la chef Cristina Bowerman, stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, ha criticato aspramente il piatto: "Una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un'idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all'originale, magari rimanendone perfino delusi”. Per la nota chef quella in scatola "non può che essere un'imitazione". D'altra parte, sottolinea Bowerman, "solo attraverso la conoscenza della cucina italiana si può capire che questo prodotto non può rappresentare la ricetta originale. La carbonara va preparata e immediatamente servita. E poi, l'uovo dentro una lattina si rapprenderebbe subito, quindi neanche usano i prodotti giusti”.



