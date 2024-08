Venezuela, Maduro annuncia rimpasto di governo

Il presidente venezuelano ha spiegato che rinnoverà "metà del gabinetto esecutivo" e che ci saranno "cambiamenti necessari nei diversi ministeri per rafforzare il governo popolare"

Rimpasto di governo in Venezuela. Ad annunciarlo è stato il presidente Maduro: "Rinnoverò metà del gabinetto esecutivo e annuncerò i cambiamenti necessari nei diversi ministeri per rafforzare il governo popolare", ha affermato.

I cambiamenti nel governo

I principali avvicendamenti riguardano i settori strategici della Sicurezza e dell'Energia. Diosdado Cabello, uno dei falchi dell'entourage di Maduro, passa al ministero del Potere Popolare e degli Interni, mentre la vicepresidente Delcy Rodriguez assumerà anche l'incarico di ministro del Petrolio. Ratificati gli incarichi di governo invece per il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, e per il ministro degli Esteri, Yvan Gil. Altri avvicendamenti annunciati da Maduro coinvolgono portafogli come quelli di Lavori Pubblici, Educazione, Donne e Popoli Indigeni. L'annuncio arriva nel quadro della grave crisi istituzionale che si è aperta con la proclamazione della vittoria di Maduro alle recenti elezioni presidenziali pur senza la presentazione dei documenti elettorali a sostegno della validità del risultato elettorale.