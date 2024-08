Guterres lancia “sos” globale su innalzamento del livello degli oceani

Il segretario generale delle Nazioni Unite in questi giorni è a Tonga in occasione di un vertice delle isole del Pacifico, dove ha presentato un rapporto sul rapido aumento del livello dei mari nella regione

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un "Sos" globale sul clima durante un summit delle isole del Pacifico, svelando una ricerca secondo cui i mari della regione si stanno innalzando molto più rapidamente delle medie globali. "Sono a Tonga per lanciare un Sos globale - Save Our Seas - sull'innalzamento dei livelli del mare. Una catastrofe mondiale sta mettendo in pericolo questo paradiso del Pacifico" ha affermato. In apertura della riunione dei leader, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che "le decisioni prese dai leader mondiali nei prossimi anni determineranno il destino, in primo luogo degli abitanti delle isole del Pacifico, ma anche di tutti gli altri", ha aggiunto Guterres. "In altre parole: Se salviamo il Pacifico, salviamo il mondo".

Il rapporto di Wmo

Al 53esimo Pacific Islands Forum Leaders Meeting è stato presentato il rapporto “State of the Climate in the South-West Pacific 2023” della World meteorological organization (Wmo) che fornisce una sintesi delle più recenti conoscenze scientifiche sull'innalzamento del livello del mare e sui suoi impatti attuali e previsti, tra i quali le inondazioni costiere, a livello globale e regionale, con particolare attenzione alle principali città costiere dei Paesi del G20 e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico.