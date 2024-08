Introduzione

Il fondatore e ceo di Telegram Pavel Durov è stato arrestato in Francia. Le accuse, non ancora formalizzate, sono durissime: frode, traffico di droga, cyberbullismo, criminalità organizzata e promozione del terrorismo sulla piattaforma. In sostanza, le autorità francesi hanno rintenuto che "l'assenza di moderazione e di cooperazione con le forze dell'ordine" da parte di Telegram avrebbero "contribuito" al dilagare di tali attività.

E ora? Tra quattro giorni i magistrati parigini dovranno convalidare la custodia oppure lasciarlo libero: una decisione importante per il futuro dell'app, dalla quale - secondo gli analisti - potrebbe esserci una fuga di massa di utenti. Ma è ancora troppo presto per capirlo. Nel frattempo, personaggi come Elon Musk, patron di X, ed Edward Snowden, l'ex talpa americana ora in Russia, hanno preso le difese di Durov. E così, in Italia, anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Intanto, monta il mistero su un presunto incontro richiesto da Durov con Vladimir Putin, leader del Cremlino. Una circostanza non confermata ufficialmente ma rivelata dalle autorità ucraine, secondo cui il fondatore di Telegram avrebbe chiesto a Baku, in Azerbaigian, di parlare con il presidente russo. Tuttavia, il meeting gli sarebbe stato negato