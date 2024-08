Russia, blackout di Whatsapp e Telegram per attacco informatico

In precedenza il servizio statale russo di monitoraggio delle telecomunicazioni aveva dichiarato di aver registrato interruzioni di massa nelle popolari app di messaggistica senza fornire dettagli sulle cause

In Russia si è verificato un blackout di alcuni servizi di messagistica come Telegram e Whatsapp, causato da un attacco informatico. Lo riferisce il centro di monitoraggio e controllo della rete pubblica di comunicazione russo secondo quanto riporta la Tass. "Il 21 agosto, dalle 14. 00 ora di Mosca, il centro di monitoraggio e controllo della rete pubblica di comunicazione ha registrato un guasto nel funzionamento di una serie di servizi in Russia. Il guasto era associato ad un attacco DDoS contro i servizi russi operatori di telecomunicazioni. Alle 15,00, ora di Mosca, l'attacco è stato respinto, i servizi funzionano normalmente", si legge nel comunicati.

Interruzioni precedenti

In precedenza il servizio statale russo di monitoraggio delle telecomunicazioni aveva dichiarato di aver registrato interruzioni di massa nelle popolari app di messaggistica Telegram e WhatsApp senza fornire dettagli sulle cause.