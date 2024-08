Usa 2024, Robert Kennedy Jr. verso il ritiro dalla corsa elettorale

Il candidato indipendente Robert Kennedy Jr. sta pianificando di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca entro la fine di questa settimana: lo hanno detto ad Abc News fonti a conoscenza della decisione. Le fonti affermano che Kennedy è propenso a sostenere Donald Trump , pur avvisando che la decisione non è definitiva e potrebbe ancora cambiare. Una delle fonti ha aggiunto che la speranza è in parte di finalizzare rapidamente per cercare di smorzare lo slancio del ticket dem.

Il probabile appoggio a Donald Trump

Per ora lo staff di Rfk si è limitato ad annunciare che il candidato parlerà alla nazione e illustrerà il futuro della sua campagna venerdì a Phoenix in Arizona alle 12 locali. Poche ore dopo Trump terrà un comizio a Glendale, alla periferia di Phoenix. Secondo alcune indiscrezioni, se Kennedy decidesse di sostenere il tycoon, potrebbe addirittura comparire insieme a lui nel raduno. Al candidato repubblicano, ad ogni modo, non dispiacerebbe un endorsement di questo tipo, da scambiare eventualmente con un posto nel governo. I sondaggi, finora, sembrano dire che Kennedy Jr toglierebbe più voti al tycoon che a Kamala Harris. Resta da capire quanti elettori porterebbe in dote dopo le ultime gaffe, tra cui l'aneddoto dell'orso trovato morto per strada che voleva scuoiare a casa e che poi invece abbandonò a Central Park. Kennedy aveva cominciato la sua corsa come democratico, sfidando Joe Biden, quindi era diventato indipendente, arrivando anche al 15-20% nei sondaggi. Ma da mesi la sua campagna sta affondando: nonostante questo, i sondaggi gli attribuiscono ancora tra il 4% e il 5%, quello che forse basterebbe a Trump per vincere.