Putin, asilo a chi scappa da "ideologie neoliberali distruttive"

Vladimir Putin ha firmato nelle scorse ore un decreto attraverso il quale intende facilitare il trasferimento in Russia di occidentali che condividono quelli che Mosca chiama "valori tradizionali". Il documento, in particolare, riferisce di "sostegno umanitario" e prevede che il ministero degli Esteri di Mosca compili un elenco di Stati che secondo Mosca imporrebbero quelle che vengono definite "linee guida ideologiche neoliberali distruttive che contraddicono i tradizionali valori spirituali e morali russi". Lo hanno riportato le agenzie di stampa russe Ria Novosti e Tass. ( GUERRA RUSSIA - UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA )

Cosa prevede il decreto

Nel dettaglio, il decreto stabilisce che venga messo in atto un vero e proprio "sostegno umanitario” per rafforzare un concetto molto caro a Putin e alla sua idea di "mondo russo": uno spazio non solo geografico ma anche composto di valori che ha l’intento di radunare intorno alla sua leadership. I popoli non solo russofoni, ma anche gli individui che condividono i "valori tradizionali" russi. Dunque, riporta il documento, “stranieri e apolidi potranno ottenere permessi di soggiorno temporanei nella Federazione russa oltre a quelli previsti dal sistema di quote e senza prova della conoscenza della lingua russa, se vogliono trasferirsi perché i loro Paesi perseguono politiche che impongono linee ideologiche neoliberali distruttive". Stando alla Tass, gli stranieri che si trasferiscono in Russia in base a questo nuovo decreto, potranno richiedere la residenza temporanea nel Paese "senza tener conto della quota approvata dal governo della Federazione Russa e senza presentare un documento attestante la conoscenza della lingua russa, la conoscenza della storia della Russia e dei fondamenti della legislazione".

