Morta la persona più anziana del mondo: Maria Branyas aveva 117 anni

Maria Branyas, considerata la persona più anziana del mondo, è morta all'età di 117 anni a Olot (Gerona), nella residenza per anziani dove viveva da anni. A dare notizia della morte è stata la sua famiglia in un messaggio su X. "Maria è morta come voleva: mentre dormiva, tranquilla e senza dolore". Nello stesso messaggio, i familiari assicurano che la ricorderanno sempre per i suoi consigli e la bontà delle sue parole, ricordando quelle che aveva pronunciato giorni fa: "Un giorno che non conosco, ma che è molto vicino, questo lungo viaggio sarà terminato. La morte mi troverà stanca di aver vissuto tanto, ma voglio essere ricordata sorridendo, libera e soddisfatta".

Il post sui social

Poche ore prima di morire la donna si era congedata con un messaggio sui social dal suo account, gestito da chi l'assisteva: "E quando la mia voce tacerà con la morte, il mio cuore ti continuerà a parlare del mio amore", segnalava la citazione di Tagore. "Mi sento debole. si avvicina l'ora. Non piangete, non mi piacciono le lacrime. E soprattutto non soffrite per me. Già mi conoscete, dove andrò sarò felice, perchè in qualche modo vi porterò sempre con me"