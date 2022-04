Suor André a 118 anni è la persona più anziana del mondo

Ha 118 anni, è una suora e vive in una casa di cura nel sud della Francia la persona vivente più vecchia del mondo, secondo il Guinness dei primati . Nata come Lucile Randon l'11 febbraio 1904, suor André è anche la più anziana sopravvissuta al Covid-19 al mondo. Una nota del Guinness dei primati spiega che il primato è passato a suor André dopo la morte della giapponese Kane Tanaka, che si è spenta a 119 anni.

La spagnola e la pandemia di Covid

Nella sua lunga vita, suor André ha lavorato come insegnante, istitutrice e si è occupata di bambini durante la Seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, ha trascorso 28 anni lavorando con orfani e anziani in un ospedale di Vichy, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, prima di diventare una suora cattolica. Dopo aver già attraversato la pandemia di influenza spagnola nel 1918, suor André è risultata positiva al coronavirus il 16 gennaio 2021 e ha superato l’infezione dopo tre settimane senza sintomi o effetti collaterali a parte un po' di stanchezza, in tempo per festeggiare il suo 117° compleanno.

Un bicchiere di vino al giorno

"Mi svegliano alle 7 del mattino, mi danno la colazione, poi mi mettono alla mia scrivania dove mi occupo di piccole cose" dice suor André nel raccontare la sua giornata, come riporta la nota del Guinness dei primati. Di tanto in tanto si abbandona ai dolci e si concede un bicchiere di vino tutti i giorni.