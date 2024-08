Usa 2024, Biden passa testimone a Harris. Trump: “Porterà comunismo"

Il presidente Usa, nel discorso di investitura della sua vice, l’ha presentata come una "leader eccezionale". Intanto Il Tycoon, nel suo comizio in Pennsylvania, ha contestato nuovamente la legittimità della sua candidatura

Joe Biden si è congedato dalla leadership e ha passato ufficialmente il testimone a Kamala Harris che in poche settimane ha rimesso in carreggiata un partito in crisi d'identità e risollevato le sorti di un'elezione data per persa. Il presidente ha aperto la convention dei democratici a Chicago con un discorso di investitura della sua vice presentandola come una "leader eccezionale", unica garante in questo momento della democrazia e di quelle libertà che Donald Trump minaccia. Intanto il candidato repubblicano ha attaccato l'avversaria accusandola di voler "portare il comunismo negli Stati Uniti" con tanto di foto truccata che la mostra sul podio della convention di Chicago, davanti ad una platea di delegati in uniforme con bandiere rosse.

Kamala Harris è arrivata a Chicago alla vigilia della Convention Democratica, forse il momento più cruciale per la sua breve campagna elettorale contro Donald Trump. La vicepresidente degli Stati Uniti, che terrà il suo discorso giovedì (giorno di chiusura della convention), è scesa dall'Air Force Two con suo marito Doug Emhoff dopo una giornata di campagna in Pennsylvania. Harris ha detto che il discorso di accettazione della nomination è quasi pronto. "È quasi fatto - ha aggiunto - ha molto di ciò che probabilmente avete sentito dirmi prima, in termini di cosa io credo debba essere la promessa dell'America e il fatto che siamo tutti coinvolti e molto è in gioco".

La campagna di Trump ha annunciato che "non concederà vantaggi" a quella di Kamala Harris, attesa dal tour elettorale, cominciato ieri negli Stati chiave, e dalla convention democratica. "Se loro - ha dichiarato lo staff di Trump - faranno campagna tutti i giorni, la faremo anche noi. Il presidente Donald J. Trump sa che la gente dell'Arizona e del resto del Paese non può affrontare altri quattro anni della dispersa 'zar dei confini' per mettere il confine al sicuro e proteggere il nostro Paese". Il tycoon e il suo vice, J. D. Vance, terranno comizi e parteciperanno a eventi in Pennsylvania, Michigan, North Carolina e Arizona.

Intanto Trump nel suo comizio in Pennsylvania ha contestato nuovamente la legittimità di Harris per essere entrata in gara senza un voto della base, dopo che Biden aveva stravinto le primarie. Un argomento che potrebbe utilizzare per contestare l'esito delle elezioni, se dovesse perdere.

La posizione degli Stati contesi

Un sondaggio condotto dal New York Times e Siena College mostra con quale rapidità Harris abbia riportato il suo partito al centro della mappa degli Stati contesi. La vicepresidente è ora in vantaggio su Trump tra i probabili elettori in Arizona, con il 50% contro il 45%, e ha addirittura superato il rivale in Carolina del Nord, uno Stato in cui Trump ha vinto quattro anni fa, mentre ha notevolmente ridotto il vantaggio del tycoon in Georgia e Nevada. Trump e Harris sono alla pari al 48% nella media di questi quattro Stati della “Sun Belt” (regione degli Stati Uniti che si estende dalla costa atlantica alla costa pacifica raggruppando gli Stati meridionali del paese) secondo il sondaggio condotti dall'8 al 15 agosto.

La rincorsa dei democratici

I dati evidenziano un miglioramento significativo per i Democratici rispetto a maggio, quando Trump era in vantaggio su Biden del 50% contro il 41% in Arizona, Georgia e Nevada nel precedente sondaggio New York Times/Siena che però non includeva la Corolina del Nord.