Sciopero EasyJet in Portogallo a Ferragosto: cancellati oltre 200 voli

Lo sciopero di tre giorni del personale di volo di EasyJet, programmato per il 15, 16 e 17 agosto, ha causato la cancellazione di 232 voli da e per il Portogallo, con altri possibili ritardi e cancellazioni in arrivo

I voli garantiti



"Avevamo in programma 1.138 collegamenti da e per il Portogallo, ma abbiamo dovuto cancellarne 232 a causa dello sciopero", si legge in un comunicato della compagnia. Altri voli potrebbero ancora subire ritardi o cancellazioni, in particolare quelli che hanno origine fuori dal Portogallo, poiché non soggetti all'obbligo di preavviso di sciopero. Tuttavia, per alcune tratte, come quelle verso Londra, Ginevra e Lussemburgo (dove è particolarmente forte la presenza di emigranti portoghesi) e l'isola di Madeira, il governo ha garantito i servizi minimi.



Tensioni tra EasyJet e il sindacato



EasyJet ha definito lo sciopero "inopportuno”. Il sindacato, invece, difende la protesta, sottolineando che è stata approvata con il 99% dei voti in assemblea generale. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, i vertici della compagnia hanno ignorato i numerosi tentativi di dialogo su questioni come la carenza di personale e l'aumento delle ore di lavoro.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24