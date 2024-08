Viaggi, torna limite di 100 ml per i liquidi negli aeroporti europei

A stabilirlo è stata la Commissione Ue che ha stilato una serie di "misure temporanee" per ristabilire il divieto di portare nella cabina negli aerei i contenitori di liquidi superiori a 100 ml. Il provvedimento è stato preso "in via precauzionale" a causa di alcuni "problemi tecnici". “È una misura temporanea perché sono stati rilevati alcuni problemi tecnici su questi macchinari", ha spiegato il portavoce dell'esecutivo Ue Adalbert Jahnz

Torna il limite dei 100 ml per i liquidi sull'aereo. Anche negli aeroporti che utilizzano scanner di ultima generazione. A stabilirlo è stata la Commissione Ue, che ha stilato una serie di "misure temporanee" per ristabilire il divieto di portare nella cabina negli aerei i contenitori di liquidi superiori a 100 ml. Il provvedimento è stato preso "in via precauzionale" a causa di alcuni "problemi tecnici". "Non abbiamo cambiato idea sulla performance degli scanner”, ha spiegato il portavoce dell'esecutivo Ue Adalbert Jahnz alla stampa. “È una misura temporanea perché sono stati rilevati alcuni problemi tecnici su questi macchinari", ha aggiunto Jahnz, sottolineando che il provvedimento "resterà in vigore fino a quando non siano risolti tornando agli accordi precedenti" con l'autorizzazione a bordo.