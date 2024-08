Russia, giocatrice di scacchi avvelena i pezzi dell'avversaria

"Scacco alla regina” con il mercurio sarebbe il caso di dire. In Russia, a Daghestan, durante un torneo di scacchi, la giocatrice professionista Amina Abakarova, 40 anni, avrebbe tentato di avvelenare la sua avversaria, Umayganat Osmanova, 30 anni. Sarebbe da non crederci se non fosse che è stata la stessa Federazione russa di scacchi (RCF) - insieme alle autorità del Daghestan - a confermarlo. “Abbiamo prove video che mostrano una delle giocatrici del campionato di scacchi del Daghestan, Amina Abakarova della città di Makhachkala, applicare una sostanza non identificata, che in seguito si è rivelata contenere mercurio, sul tavolo dove avrebbe dovuto giocare contro Umaiganat Osmanova della città di Kaspiisk”, così riporta all'agenzia Tass, Sazhid Sazhidov, ministro dello sport in Daghestan.