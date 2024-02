Scacchi, bimbo di 8 anni è il più giovane a battere un grande maestro

Si chiama Ashwath Kaushik, è nato nel 2015 in India ed è riuscito nell’impresa dopo aver battuto il polacco Jacek Stopa, 37 anni, nel quarto round del Burgdorfer Stadthaus Open tenutosi in Svizzera. “È surreale perché non c’è alcuna tradizione sportiva nelle nostre famiglie. Ogni giorno è una nuova scoperta”, ha detto il padre del bambino dopo il record

E’ nato in India, ha otto anni, sei mesi e pochi giorni, il suo nome è Ashwath Kaushik e ha una caratteristica particolare: è diventato il più giovane giocatore ad aver mai battuto un grande maestro di scacchi in un torneo. Il bambino, che vive a Singapore, è riuscito nell’impresa dopo aver battuto il polacco Jacek Stopa, 37 anni, nel quarto round del Burgdorfer Stadthaus Open in Svizzera, svoltosi la scorsa domenica. La storia viene raccontata dalla Cnn che segnala anche come il record precedente fosse stato stabilito solo il mese scorso da Leonid Ivanovic, anche lui otto anni ma con una sfortuna “anagrafica” in più, visto che Ashwath è di cinque mesi più giovane del piccolo di origine serba.

Numerosi tornei vinti in tutto il mondo

"È stato davvero emozionante e sorprendente, e mi sono sentito orgoglioso del mio gioco e di come ho giocato, soprattutto perché a un certo punto ero in difficoltà ma sono riuscito a riprendermi", ha detto Kaushik a Chess.com dopo aver battuto Stopa. Nato nel 2015, Ashwath si è già fatto conoscere per aver vinto numerosi tornei giovanili in tutto il mondo, diventando anche campione del mondo under 8 nel 2022. In un'intervista concessa sempre a Chess.com, il padre di Ashwath ha detto che né lui né sua moglie hanno mai giocato a scacchi e che per loro è stata una sorpresa vedere il figlio, che si esercita circa sette ore al giorno, diventare un giocatore così talentuoso. “È surreale perché non c’è alcuna tradizione sportiva nelle nostre famiglie. Ogni giorno è una nuova scoperta”, ha detto l’uomo.