Giappone, scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 6.9 nel Sud

Doppia scossa di terremoto in Giappone, la prima di magnitudo 6.9 e la seconda 7.1, secondo quanto dichiarato dal Servizio geologico degli Stati Uniti. La NHK (il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese) ha riferito di onde già alte 20 centimetri sulle coste della prefettura di Miyazaki e di una possibile crescita fino a un metro per la costa pacifica delle isole occidentali di Kyushu e Shikoku. "Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa fino a quando l'allarme non sarà revocato", ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese su X. Al momento non sono stati segnalati danni.

Le due scosse

L'Usgs ha dichiarato che la prima scossa ha colpito alle 16:42 ora locale ad una profondità di 33 chilometri, circa 29 chilometri a sud-est di Miyazaki, nel Kyushu. La seconda ha colpito meno di un minuto dopo, a 26 metri di profondità, 20 chilometri a nord-est di Miyazaki. Il governo ha reso noto di aver istituito una task force speciale. Non ci sono state segnalazioni di anomalie nelle centrali nucleari e il governo sta verificando danni e vittime, ha detto ai giornalisti il ​​capo di gabinetto Yoshimasa Hayashitold. Situato sopra quattro grandi placche tettoniche lungo il bordo occidentale dell''anello di fuoco' del Pacifico, il Giappone è uno dei Paesi più attivi dal punto di vista tettonico. L'arcipelago, che ospita circa 125 milioni di persone, subisce circa 1.500 scosse all'anno e rappresenta circa il 18% dei terremoti del mondo.