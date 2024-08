Venezuela, Consiglio elettorale conferma la vittoria di Maduro

Le proteste e la risposta degli Usa

La rielezione per il terzo mandato del presidente venezuelano ha gettato il Paese nel caos. Il governo ha arrestato leader politici e ordinato l'espulsione dei corpi diplomatici di sette Paesi. L'Organizzazione degli Stati americani denuncia una "manipolazione straordinaria" dei dati del voto. "Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano che Edmundo Gonzalez Urrutia (il leader di opposizione, ndr) ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota. Decine di centinaia di persone sono scese in piazza a protestare in tutto il Paese. Sarebbero almeno 11 le vittime della repressione messa in atto dal governo del Venezuela, anche due minorenni, come riferito dalla Ong Foro Penal. Tantissimi anche i detenuti da parte delle forze di sicurezza.