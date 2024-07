Chi è Ballerina Farm, la controversa influencer casalinga con 8 figli

Sognare di volare in Grecia e, invece, ottenere un grembiule per il pollaio. Eppure, non dovrebbe essere un problema, se a fare il regalo è un marito molto ricco, con importanti partecipazioni nelle società di diverse compagnie aeree. Questo è quello che è successo ad Hannah Neeleman, nota anche come Ballerina Farm, influencer che conta 9,4 milioni di follower su Instagram e oltre 9 milioni su TikTok. Una vera e propria diva dei social casalinga, visto che vive in una fattoria nello Utah con il marito Daniel Neeleman e i loro otto figli. I video che posta danno l’idea della sua routine: si va dall’appuntamento romantico con il marito e la figlia nata a gennaio in mezzo alle mucche, alle bevute di latte non pastorizzato, fino ad alimentare il proprio lievito madre e a cucinare gli alimenti nella cucina di ghisa. Una vera e propria vita da tradwife (termine inglese che unisce le parole traditional wife, ndr) che ha però anche dei risvolti meno chiari, dalla “sudditanza” nei confronti del marito dimostrata durante un’intervista al Sunday Times , e molto dibattuta sui social, all’indotto economico generato proprio dal marchio “Ballerina Farm” che è una vera e propria azienda che spedisce carne e prodotti derivati dal latte in tutti gli Stati Uniti, con un e-shop in cui vengono venduti grembiuli a quadretti e piatti laccati.

Chi è Hannah Neeleman

Ma chi è Hannah Neeleman? Nata nel giugno 1990 in una famiglia di mormoni con nove figli a Springville, nello Utah, Hannah abbraccia fin da giovanissima il sogno della danza, arrivando a studiare alla prestigiosa Juilliard School di New York. Poi arriva Daniel Neeleman, figlio di David, uno degli uomini più ricchi d'America grazie alle sue partecipazioni in diverse compagnie aeree, come JetBlue e Tap Portugal. Anche Daniel è mormone ed è cresciuto con nove fratelli: i due si fidanzano dopo solo tre settimane dal primo incontro, si sposano, vivono per un po' in Brasile e poi tornano nel 2017 in Utah dove comprano una fattoria. Nel frattempo, sono già nati i primi figli: la famiglia oggi conta Henry, 12 anni; Charles, 10 anni; George, 9 anni; Frances, 7 anni; Lois, 5 anni; Martha, 3 anni; Mabel, 2 anni; e infine Flora di appena 7 mesi.

Le critiche

I sacrifici, come l’addio alla danza, sono stati tanti e anche dolorosi, come ha fatto trasparire la stessa influencer durante un’intervista al quotidiano britannico Sunday Times: “Il mio obiettivo era New York City. Ho lasciato casa a 17 anni ed ero così emozionata di arrivarci, adoravo quell'energia. E sarei diventata una ballerina. Ero una brava ballerina. Ma sapevo che quando avrei iniziato ad avere figli la mia vita avrebbe iniziato a cambiare. È stato molto difficile, ho dovuto dire addio a una parte di me stessa”. Oppure come la nascita dei figli, tutti parti senza l’epidurale perché, come racconta Hannah, “non mi piace prendere antidolorifici”, tranne in un caso. La ragione è che “Daniel era via per lavoro, quindi ho chiesto di avere l’epidurale: è stato fantastico”. Altri passaggi che hanno fatto discutere hanno riguardato la salute della giovane, visto che il marito, (che durante l'intervista l'ha più volte interrotta e risposto al suo posto) ha raccontato che a volte Neeleman “si ammala così gravemente per la stanchezza che non riesce ad alzarsi dal letto per una settimana”. Discussa anche la partecipazione al concorso di bellezza, appena dieci giorni dopo l’arrivo di Flora, dove Hannah ha sfilato in costume e tacco 12 nonostante alcune resistenze iniziali (raccontate da lei stessa nell’intervista: “Cinque giorni dopo la nascita di Flora guardai Daniel e gli dissi 'Non so se sarò in grado di andare. È troppo'. Sanguinavo ed ero gonfia”).