Treno deraglia in Russia dopo scontro con camion, circa 140 feriti

Sono circa 140 le persone rimaste ferite in un incidente tra un treno e un camion nella regione russa di Volgograd. Otto vagoni di un treno passeggeri sono deragliati dopo uno scontro che poteva finire in tragedia: come riporta l'ufficio stampa dell'amministrazione regionale, 30 persone, tra cui 15 bambini, sono state ricoverate nell'ospedale del distretto di Kotelnikov Skaya. Intanto, per consentire le operazioni di vigili del fuoco e operatori di primo soccorso, la tratta ferroviaria è stata chiusa e la circolazione dei treni interrotta.