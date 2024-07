Firenze, sequestrati beni per 41 milioni a un imprenditore russo

L'uomo risulta indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina (attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli) per un ammontare di oltre 60 milioni di dollari e riciclaggio

La Procura di Firenze, dopo la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inoltrata dalla Procura Specializzata Anticorruzione Ucraina nei confronti di un uomo di affari russo, sta dando esecuzione, avvalendosi dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza fiorentina, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Firenze, per beni (immobili e quote societarie) del valore di circa 41 milioni di euro, frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati. L'uomo risulta indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina (attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli) per un ammontare di oltre 60 milioni di dollari e riciclaggio.