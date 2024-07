Ritiro Biden, Obama rilancia ipotesi primarie nel Partito Democratico

Barack Obama ha elogiato la decisione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, affermando che ciòtestimonia l'"amore per il Paese" del leader statunitense, ma ha messo in guardia da "acque inesplorate" in vista delle elezioni del 5 novembre. Biden aveva "ogni diritto" di ricandidarsi, ha dichiarato l'ex presidente in un comunicato, lodando il curriculum dell'81enne e definendolo un "patriota di prim'ordine". "Nei prossimi giorni dovremo navigare in acque inesplorate. Ma ho una straordinaria fiducia nel fatto che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo dal quale emerga un candidato eccezionale" (LA CORSA ALLA CASA BIANCA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).