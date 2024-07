Secondo l'emittente Usa, il presidente si starebbe consultando con la First lady, suo figlio Hunter e sua sorella Valerie Owens, ma anche con un numero ristretto di alleati di vecchia data. Il direttore che segue la campagna elettorale insiste: "Sarà il candidato ufficiale" ascolta articolo

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sulle intenzioni di Joe Biden di lasciare la corsa alla presidenziali Usa. Secondo quanto riportato dalla Nbc, che ha citato alcune sue fonti, la famiglia del presidente avrebbe iniziato a parlare di come potrebbe essere 'l'exit plan' che dovrà mettere il partito nella posizione migliore per battere Donald Trump ma allo stesso tempo dare credito a Biden per i suoi cinquanta anni di servizio al Paese.

Il cerchio magico di Biden Secondo l'Nbc, il dibattito all'interno della famiglia riguarda il modo in cui il presidente potrebbe mettere fine alla sua corsa nei suoi tempi e con un piano calcolato e definito. Nel decidere, Biden si affiderebbe alla First lady Jill Biden, a suo figlio Hunter e a sua sorella Valerie Owens, ma anche a un numero ristretto di alleati di vecchia data. I quali ritengono che se il presidente decidesse di ritirarsi lo farà nei prossimi giorni. Pur ostentando sicurezza in pubblico, Biden sentirebbe la pressione crescente del suo partito. leggi anche Usa, Joe Biden ha il covid, ma assicura: “Mi sento molto bene”

Direttore campagna Biden: "Tra una settimana sarà il candidato ufficiale"

Proprio oggi, lo staff che segue la campagna elettorale di Biden ha insistito: il presidente è ancora in corsa e "tra poche settimane sarà ufficialmente il candidato", si legge in una email riportata sempre da Nbc e firmata da Dan Kanninen, il direttore della campagna per gli Stati chiave nella conquista della Casa Bianca. "Il nostro target di elettori continua a prevedere di votare per Biden, e questo segnala chiaramente che il dibattito non ha pesato sul sostegno di coloro che decideranno queste elezioni", ha detto Kanninen. leggi anche Elezioni Usa, ipotesi ritiro di Biden: possibile annuncio nel weekend