Parigi 2024, Papa Francesco: "Sia rispettata tregua olimpica"

Lo sport come linguaggio universale per promuovere il dialogo e la pace. È questo il senso del Messaggio che papa Francesco ha voluto mandare all'arcivescovo di Parigi, mons. Laurent Ulrich, in vista dei Giochi Olimpici che avranno luogo nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto. "I Giochi Olimpici sono, per loro natura, portatori di pace e non di guerra. È con questo spirito che l'Antichità stabilì saggiamente una tregua durante i Giochi e che l'età moderna tenta regolarmente di riprendere questa felice tradizione. In questo periodo travagliato in cui la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti siano desiderosi di rispettare questa tregua nella speranza di una risoluzione dei conflitti e di un ritorno all'armonia".

Lo sport come linguaggio universale "Sono lieto con voi dello svolgimento di questa prestigiosa competizione sportiva di portata internazionale" ha detto il pontefice, aggiungendo che "lo sport è un linguaggio universale che trascende confini, lingue, razze, nazionalità e religioni; ha la capacità di unire le persone, di promuovere il dialogo e l'accoglienza reciproca; stimola l'automiglioramento, allena lo spirito di sacrificio, promuove la lealtà nei rapporti interpersonali; ci invita a riconoscere i nostri limiti e il valore degli altri". Secondo il Papa, "i Giochi Olimpici, se restano davvero 'giochi', possono essere un luogo eccezionale di incontro tra le persone, anche le più ostili. I cinque anelli intrecciati rappresentano questo spirito di fraternità che deve caratterizzare l'evento olimpico e la competizione sportiva in generale". L'augurio è che le "Olimpiadi di Parigi siano per tutti coloro che provengono da tutti i Paesi del mondo un'occasione imperdibile per scoprire e apprezzare se stessi, per abbattere pregiudizi, per creare stima dove trovano disprezzo e diffidenza, amicizia dove trovano posto disprezzo e sfiducia è l'odio", conclude il Pontefice.

Il messaggio a mons. Ulrich Rivolgendosi direttamente a mons. Ulrich, papa Francesco dice di apprezzare "molto che tu non abbia dimenticato le persone più vulnerabili, in particolare coloro che si trovano in situazioni molto precarie, e che l'accesso al partito sia loro facilitato". Più in generale, "auspico che l'organizzazione di questi Giochi costituisca per tutto il popolo francese una grande occasione di concordia fraterna che consenta, al di là delle differenze e delle contrapposizioni, di rafforzare l'unità della Nazione".