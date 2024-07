Usa 2024, a Milwaukee boom di contatti per app incontri Lgbtq+

I Repubblicani si sono schierati in passato apertamente contro gender fluid, queer, transgender, gay e lesbiche e Milwaukee, dove è in corso la convention del partito conservatore, sembrerebbe il posto meno indicato da frequentare per la comunità Lgbtq+. Invece da quanto emerso nelle ultime ore, Grindr, l'app gratuita numero uno al mondo al servizio della comunità arcobaleno, ha registrato un'attività record proprio a Milwaukee ed è andata spesso in tilt per il troppo traffico, e proprio in coincidenza con la convention che ha portato in città più di cinquantamila persone.

Boom di incontri

Un manager della app ha parlato di "Super Bowl di Grindr", per indicare l'evento più importante dell'anno in Usa come la finale per il titolo di football americano ma applicato agli incontri sessuali con la app. Il sito web Downdetector, che traccia il traffico internet, ha registrato un aumento significativo di contatti fin dalle prime ventiquattr'ore della convention, e una mappa digitale mostrata dal web ha mostrato come i casi di "sovraccarico" dei contatti si siano registrati nell'area di Milwaukee. La compagnia non ha voluto entrare nel dettaglio ma sarebbe la conferma del boom di incontri organizzati nei giorni della convention. Un utente, con sullo sfondo la platea dell'arena dell'evento Repubblicano, ha mostrato il proprio cellulare, scrollando una serie di contatti con richieste di incontri. Nello spazio di un minuto sono apparsi i contatti di utenti identificati con i numeri, o con soprannomi tipo "Dan" e "Troye". La notizia è stata rilanciata su X anche dall'ex rappresentante Repubblicano del Congresso, George Santos, espulso da Capitol nel 2023 per aver inventato il suo curriculum. "Io sono apertamente gay - ha commentato su X con un video - e non ho nessun problema a riguardo, sono orgogliosamente conservatore. Lasciate che vi dica qualcosa: sono appena uscito dalla stanza dei maschi. E dai, è divertente. Puoi essere gay e conservatore". "Ma, guarda - ha aggiunto - Grindr ti sta già smascherando in base ai contatti e indovina chi c'e' in citta'? Tutti conservatori come te".