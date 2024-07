Le due vittime sono state identificate come Paul Longworth, 71 anni, e Albert Alfonso, 62, e secondo la polizia erano un'ex coppia gay. Il crimine, inizialmente classificato come un potenziale delitto "d'odio", non risulta aver avuto una matrice omofoba, stando agli ultimi approfondimenti degli investigatori

È stato formalmente incriminato oggi, nel Regno Unito, un giovane di nazionalità colombiana, il 24enne Yostin Andres Mosquera, accusato di duplice omicidio, dopo il ritrovamento la settimana scorsa di due cadaveri, fatti a pezzi e ritrovati in altrettante valigie: una sotto un ponte di Bristol, in Inghilterra sud-occidentale, l'altra in un appartamento di Londra nel quartiere residenziale di Shepherd's Bush.

Idetificate le due vittime

Yostin Andres Mosquera, come ha riferito Scotland Yard, è accusato per il duplice omicidio. Le due vittime sono state identificate come Paul Longworth, 71 anni, e Albert Alfonso, 62, e secondo la polizia erano un'ex coppia gay che aveva continuato a condividere l'abitazione in cui è stata rinvenuta una valigia. Alfonso era di origine francese, ma naturalizzato britannico.