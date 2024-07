Regno Unito, uccide tre donne con una balestra: è caccia all'uomo

Le tre donne vittime erano imparentate tra loro e avevano 61, 25 e 28 anni, ha aggiunto Simpson in conferenza stampa, spiegando che per ucciderle è stata usata ''una balestra'', ma ''potrebbero anche essere usate altre armi''. La ministra dell'Interno Yvette Cooper ha scritto su 'X' di essere tenuta "pienamente aggiornata" sul triplice omicidio. ''Esorto la popolazione a fornire alla polizia qualsiasi informazione in possesso'', ha aggiunto. La polizia britannica ha chiesto all'omicida di arrendersi.

È caccia all'uomo in Gran Bretagna, dove un 26enne di nome Kyle Clifford ha colpito a morte con una balestra tre donne, uccidendole, e poi si è dato alla fuga. Lo rende noto il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson parlando di tre ''orribili omicidi mirati'' avvenuti nell'Hertfordshire, nella cittadina di Bushey. La polizia ritiene che Clifford possa essere armato di una balestra e ha avvisato la cittadinanza di non avvicinarsi a lui.

L'appello diffuso dalla polizia

Non è ancora chiaro se il fatto di sangue sia collegato alla criminalità o se piuttosto sia un caso di violenza domestica all'interno del contesto familiare a cui appartenevano le vittime. "Data la gravità dell'accaduto, chiunque sappia dove si trova il sospetto deve contattare immediatamente la polizia", si legge in un appello diffuso anche sui social dalle forze dell'ordine che hanno organizzato diversi posti di blocco tra la contea inglese e Londra. In una dichiarazione congiunta, i consiglieri locali dell'Hertfordshire Louise Nicolas, Alan Matthews e Paul Richards hanno sottolineato lo shock dei cittadini per la tragedia avvenuta "nel cuore della nostra comunità locale". Nella caccia all'uomo avviata da ieri sera sono coinvolti agenti armati e squadre di ricerca specializzate che stanno operando fra la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield, dove risiede Clifford.