Crollo tetto discoteca a Santo Domingo, bilancio sale a 184 morti

Le vittime

Dopo la fine delle operazioni di recupero dei corpi le autorità hanno portato avanti le procedure per il riconoscimento delle vittime. Tra loro ci sono anche Rubby Pérez che era sul palco al momento del crollo: 69 anni, Perez era una delle voci più riconosciute del merengue e autore di successi come 'Volveré' e 'Enamorado de Ella’. Morti anche gli ex giocatori di baseball delle Major League Octavio Dotel, 51 anni, che è stato estratto vivo dalle macerie ma è morto durante il trasporto in ospedale, e Tony Blanco. Trovati poi i corpi della governatrice della provincia di Montecristi, Nelsy Cruz, e di un figlio del ministro dei Lavori Pubblici dominicano, Eduardo Estrella.