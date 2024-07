Kenya, la polizia trova i corpi di otto donne in una discarica

È mistero in Kenya dove la polizia ha recuperato otto corpi femminili da una discarica in una baraccopoli di Nairobi. Gli agenti sono alla ricerca di possibili collegamenti con culti oscuri, serial killer o medici disonesti. Le raccapriccianti scoperte di corpi mutilati e smembrati gettati in sacchi di plastica in una discarica a Mukuru, nel sud della capitale keniota, hanno inorridito e irritato la nazione. "Abbiamo a che fare con una setta associata ad attività criminali, o con dei serial killer?", ha detto durante l'incontro con la stampa il capo della polizia nazionale del Kenya, Douglas Kanja "Potremmo anche avere a che fare con medici disonesti coinvolti in attività criminali".

Le vittime

Kanja, in conferenza ha dichiarato che i primi sei cadaveri sono stati trovati venerdì e altre parti del corpo sono state recuperate ieri. "Sono stati gravemente smembrati in diversi stati di decomposizione e lasciati in sacchi", ha dichiarato ancora Kanja, aggiungendo che le indagini sono in corso. Il capo della polizia ha anche chiesto la collaborazione dei cittadini "affinché gli autori di questi atti efferati vengano arrestati". Amin Mohammed, capo della Direzione delle Investigazioni Criminali, ha detto che l'età delle vittime variava tra i 18 e i 30 anni e che tutte erano state uccise nello stesso modo.