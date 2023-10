Kenya, scoperte 214 stanze di tortura della setta del digiuno

Secondo gli investigatori i fedeli di Mackenzie sono stati costretti a trasferirsi dalle loro case e a spostarsi nella foresta per digiunare in aree designate dal guru. Le vittime del massacro di Shakahola salgono ora a 450

Le indagini sulla cosiddetta "setta dei digiuni" in Kenya hanno portato alla scoperta di 214 stanze di tortura dove alcune delle vittime del culto creato dal controverso predicatore Paul Mackenzie sarebbero state costrette a digiunare "per poter vedere Gesù in paradiso" e avrebbero subito violenze anche mortali. Lo riferisce il quotidiano The Standard, aggiungendo che i corpi riesumati da fosse comuni nella foresta di Shakahola, nell'entroterra della cittadina turistica di Malindi, sarebbero almeno 450.