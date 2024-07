Nigeria, crolla una scuola durante esami, decine di morti e feriti

Il college Saints Academy si trova a Busa Buji, nello stato di Plateau, nella Nigeria centro-settentrionale. Finora si contanto 21 studenti morti, 69 feriti trasferiti in ospedale e un centinaio ancora dispersi

Sono almeno 21 gli studenti morti nel crollo di una scuola in Nigeria durante gli esami, e oltre 100 sono tuttora dispersi sotto le macerie, dove i soccorritori scavano senza sosta. Lo ha riferito un portavoce della Croce Rossa, precisando che 69 feriti sono stati trasportati in ospedale. Il disastro è avvenuto nella comunità di Busa Buji, nello stato di Plateau, nella Nigeria centro-settentrionale: una scuola a due piani, il college Saints Academy, è crollata durante le lezioni mattutine intrappolando circa 120 persone tra studenti e insegnanti e dando il via a una frenetica ricerca di superstiti tra le macerie. Il bilancio è ancora provvisorio.