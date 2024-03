Nigeria, rilasciati 250 studenti rapiti a inizio marzo

"I bambini della scuola Kuriga rapiti sono stati rilasciati illesi", ha detto il governatore dello stato di Kaduna Uba Sani in una dichiarazione che non specifica come siano stati liberati ascolta articolo

Gli oltre 250 studenti sequestrati da uomini armati in un rapimento di massa nel nord-ovest della Nigeria all'inizio di questo mese sono stati rilasciati, ha detto domenica il governatore locale. "I bambini della scuola Kuriga rapiti sono stati rilasciati illesi", ha detto il governatore dello stato di Kaduna Uba Sani in una dichiarazione che non specifica come siano stati liberati.

Il rapimento Gli alunni erano stati portati via insieme a un insegnante da decine di uomini armati penetrati nel complesso scolastico di Kuriga a bordo di motociclette con le armi spianate mentre tutta la scuola era riunita in assemblea. Sani Abdullahi, uno degli insegnanti della scuola Gss Kuriga nel distretto di Chikun, aveva riferito che il personale era riuscito a scappare con molti studenti mentre gli uomini armati sparavano in aria. "Abbiamo quindi iniziato a lavorare per determinare il numero reale dei rapiti: nella Gss Kuriga mancano 187 bambini, mentre nella scuola elementare mancavano 125 bambini ma 25 sono tornati". "Nessun bambino verrà lasciato indietro", aveva assicurato il governatore dello stato di Kaduna, Uba Sani. vedi anche Nigeria, rapiti oltre 280 studenti in scuola nel Nord-Ovest del Paese