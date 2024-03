Nigeria, rapiti oltre 280 studenti in scuola nel Nord-Ovest del Paese

In Nigeria si aggrava la piaga dei rapimenti di massa dei bambini. Uomini armati hanno sequestrato più di 280 studenti da una scuola nel Nord-Ovest del Paese. Funzionari del governo locale nello Stato di Kaduna hanno confermato il rapimento nella scuola di Kuriga ma non hanno fornito numeri sostenendo che stanno ancora calcolando quanti bambini siano stati prelevati. Gli alunni sono stati portati via insieme a un insegnante da decine di uomini armati fino ai denti che sono penetrati nel complesso scolastico, a bordo di motociclette con le armi spianate mentre tutta la scuola era riunita in assemblea, dopo aver ferito almeno un bambino: un raid attribuito - scrive la Bbc - a bande armate di delinquenza comune che rapiscono per arruolare baby soldato e per chiedere riscatti in denaro. Queste gang da diversi anni sembrano aver imitato le tecniche dei terroristi jihadisti come Boko Aram, i cui eredi ancora operano in alcune zone nel Nord-Est del Paese.